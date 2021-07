Allarme Covid-19 nel Bari dei De Laurentiis: maxi-focolaio con 10-11 positivi

"E' allarme Covid in casa Bari. Il focolaio potrebbe allargarsi". La Gazzetta del Mezzogiorno scrive oggi di un possibile allargamento dei positivi a 10-11 calciatori, ben oltre dunque il numero di casi già ufficializzati. In tal senso si attendono le verifiche del caso. Fra i rimedi, intanto, in ballo pure un onerosissimo trasporto dei calciatori positivi dal Trentino in Puglia, ognuno in un'ambulanza singola e privata, come da protocolli. Sarebbe una strada in grado di far riprendere gli allenamenti alla restante parte del gruppo in serenità": si legge così, quest'oggi, su tuttobari.com.