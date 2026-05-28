Allegri o Italiano? Moretto: "Contatti positivi con Max, la decisione a stretto giro"
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Napoli ancora tra Vincenzo Italiano e Massimiliano Allegri. Mentre l'allenatore del Bologna incontrava il club rossoblù e metteva fine al suo rapporto, adesso anche in via ufficiale, Aurelio De Laurentiiss avanzava nei contatti con Massimiliano Allegri.
Lo conferma anche l'esperto di mercato Matteo Moretto tramite il proprio account X: "Contatti positivi in mattinata per Massimiliano Allegri al Napoli. La decisione del club, a stretto giro".
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Giornalista sportivo per TuttoNapoli.net e TuttoMercatoWeb.com. In tv su Telecapri, segue da vicino le vicende del Napoli e del calcio italiano.
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