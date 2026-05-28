Ultim'ora Bologna, tutto pronto per l'incontro con Italiano: presenti anche legali e agente

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Intorno alle 10 è arrivato il presidente Joey Saputo, mentre alle 10:30 ha fatto il suo ingresso il direttore sportivo Marco Di Vaio

A Casteldebole è in corso un confronto tra la dirigenza del Bologna e l’entourage di Vincenzo Italiano, alla presenza dello stesso allenatore rossoblù. La giornata è iniziata con l’arrivo dei vertici societari al centro tecnico, a partire dall’amministratore delegato Claudio Fenucci e dal responsabile dell’area tecnica Giovanni Sartori. Successivamente è giunto l’avvocato Luca Bergamini, seguito poco dopo da Francesco Caliandro, agente del tecnico. L’incontro si inserisce in un momento di valutazioni e colloqui interni sul futuro della guida tecnica, con grande attenzione da parte dell’ambiente rossoblù. Il Napoli è alla finestra.

Incontro decisivo a Casteldebole

Intorno alle 10 è arrivato il presidente Joey Saputo, mentre alle 10:30 ha fatto il suo ingresso il direttore sportivo Marco Di Vaio. L’ultimo a raggiungere il centro tecnico, poco prima delle 12:15, è stato Vincenzo Italiano, protagonista dell’incontro insieme ai dirigenti e al suo agente. Il confronto rappresenta un passaggio significativo per delineare le prossime strategie del club, con sul tavolo valutazioni sul progetto sportivo e sulla posizione dell’allenatore. La presenza di tutte le figure chiave testimonia la volontà di affrontare direttamente le questioni aperte, in un clima di confronto serrato ma riservato all’interno della sede di Casteldebole. Al centro dell’incontro anche il futuro del progetto tecnico e le possibili mosse del club per la prossima stagione.