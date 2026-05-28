Valore club, Football Benchmark: Napoli -12% dopo aumento costi e età media, Inter +25%

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Il quadro evidenzia una forte concentrazione di valore tra Premier League e grandi potenze storiche del continente

Secondo la nuova classifica dello studio Football Benchmark, il valore dei club calcistici mondiali conferma la leadership del Real Madrid davanti a Barcelona e Manchester City, con una crescita generalizzata dei principali brand europei. Alle spalle restano Manchester United, Arsenal, Bayern Monaco, Liverpool, Paris Saint-Germain, Tottenham Hotspur e Chelsea, che completano la top 10. Il quadro evidenzia una forte concentrazione di valore tra Premier League e grandi potenze storiche del continente. Sul fronte italiano, Inter Milan, Juventus e Milan restano le più competitive, pur lontane dal vertice europeo, mentre Napoli, Roma, Atalanta e Lazio occupano posizioni più arretrate, con dinamiche differenti tra crescita e rallentamenti complessivi del sistema Serie A.

Napoli in calo nella classifica di Football Benchmark

Il dato più rilevante riguarda il Napoli, che registra un calo del 12% e scende sensibilmente rispetto ai principali competitor europei, confermando una fase di ridimensionamento del proprio valore di mercato a causa principalmente dei costi aumentati (il rapporto stipendi/ricavi) e valore della squadra (ed incide anche l'età media). Alcuni dei parametri presi in esame insieme a popolarità e strutture. In generale, la distanza con la Premier League resta ampia e strutturale, evidenziando la necessità per il calcio italiano di rafforzare sostenibilità economica e competitività internazionale nel medio periodo, per tornare a competere ai massimi livelli continentali.