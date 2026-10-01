Allegri ritrova un titolarissimo col Frosinone: l'annuncio direttamente dal giocatore

Un titolarissimo è pronto a tornare contro il Frosinone alla ripresa dopo la sosta. Il portiere del Napoli Alex Meret è intervenuto a Kiss Kiss Napoli e ha trattato diversi argomenti tra cui il suo recupero: "Ho fatto un lavoro personalizzato, sia sul campo che in palestra e facendo terapie. Questa settimana ho iniziato a fare anche un lavoro più specifico sul campo. Se tutto va come deve andare, la prossima settimana dovrei rientrare in gruppo e spero di poter essere a disposizione per la prossima partita".