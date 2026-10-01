Tutto confermato: domani test congiunto con l'Avellino a Castel Volturno

Ultime calcio Napoli, pronto il test amichevole per questa sosta lunga per le nazionali

Domani il Napoli sarà impegnato in un allenamento congiunto con l'Avellino, in programma a Castel Volturno a porte chiuse. Un appuntamento organizzato per permettere alla squadra di non perdere il ritmo partita e mantenere alta la condizione durante la sosta. Sarà anche un'occasione importante per dare minuti nelle gambe ai giocatori che hanno bisogno di aumentare progressivamente il proprio minutaggio e ritrovare la migliore condizione fisica.

Un test utile durante la sosta

L'allenamento congiunto servirà dunque soprattutto a mantenere il gruppo in attività e a consentire allo staff tecnico di valutare da vicino la condizione dei singoli. Per alcuni giocatori, infatti, sarà l'occasione per accumulare minuti preziosi e avvicinarsi alla forma migliore. Il Napoli affronterà l'Avellino senza la presenza del pubblico, con l'obiettivo di svolgere una seduta di lavoro il più possibile utile in vista della ripresa degli impegni ufficiali. Un test che permetterà alla squadra di mantenere il ritmo gara e allo staff di continuare a lavorare sulla condizione dei giocatori che necessitano di un percorso di crescita.