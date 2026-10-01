Italia Under 21, la probabile formazione: la scelta su Favasuli

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Oggi alle 11:50Notizie
di Fabio Tarantino

Non solo l'Italia del ct Mancini. Oggi anche l''esordio dei più piccoli. Restano soltanto due partite, ovvero 180 minuti, per decidere il destino dell’Italia U21 nel percorso di qualificazione all’Europeo 2027. Oggi la sfida contro l'Armenia con Favasuli pronto a ripartire titolare a destra. Ecco la probabile formazione del ct Baldini:

Italia (4-3-3): Palmisani, Favasuli, Chiarodia, Reggiani (Comuzzo), Moruzzi, Ndour, Lipani, Pisilli, Cherubini (Fini), Camarda, Koleosho. All. Baldini