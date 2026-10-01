Ufficiale Francia-Italia, Mancini ne lascia 9 a casa: la scelta su Vergara e Di Lorenzo

Convocati Italia, la scelta di Mancini su Vergara

Saranno nove i calciatori della Nazionale a rimanere a Coverciano e a non prendere parte alla trasferta di Parigi, dove domani alle 20.45 gli azzurri affronteranno la Francia nella terza giornatadi Nations League. Si tratta di Honest Ahanor, Nicolò Cambiaghi, Diego Coppola, Daniele Ghilardi, Samuele Inacio, Eddy Kouadio, Rolando Mandragora, Massimo Pessina e Alessandro Romano. Il gruppo, inizialmente composto da dieci giocatori a Bursa, si è ridotto dopo l'uscita di Giacomo Raspadori dal raduno.

I nove calciatori non prenderanno parte all'allenamento mattutino con il resto della squadra, ma svolgeranno nel pomeriggio una seduta specifica con parte dello staff tecnico e performance. L'obiettivo, spiegato dalla FIGC, è gestire al meglio la preparazione in vista della sfida contro la Turchia, in programma lunedì 5 ottobre a Bologna.

I convocati di Mancini

Sono 23 i calciatori convocati da Roberto Mancini. Tra i portieri figurano Gianluigi Donnarumma, Marco Carnesecchi e Guglielmo Vicario. In difesa ci sono Michael Kayode, Matteo Ruggeri, Riccardo Calafiori, Giorgio Scalvini, Gianluca Mancini, Alessandro Bastoni e Giovanni Di Lorenzo. A centrocampo spazio a Nicolò Barella, Nicolò Fagioli, Sandro Tonali, Samuele Ricci, Issa Doumbia e Davide Frattesi. Il reparto offensivo è composto invece da Pio Esposito, Moise Kean, Mohamed Ali Zoma, Gianluca Scamacca, Daniel Maldini, Antonio Vergara e Sebastiano Esposito.