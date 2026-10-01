Mancini ha già scelto il tridente per la Francia: la scelta su Vergara

L'Italia di Mancini domani sarà di scena in Francia. Il tridente offensivo resta ancora tutto da definire, con diversi ballottaggi aperti nelle scelte del reparto. Per il ruolo di centravanti, Scamacca potrebbe spuntarla su Pio Esposito e Kean, dopo essere stato provato al centro dell'attacco.

Sulle fasce, invece, Maldini è attualmente in vantaggio su Vergara per agire a destra, mentre Kean parte davanti a Cambiaghi e Sebastiano Esposito nella corsa per una maglia sulla corsia mancina. Le gerarchie, dunque, non sono ancora definitive e le prossime valutazioni dello staff tecnico saranno decisive per delineare il tridente. Lo riporta la redazione di Sportmediaset.