Allegri sorride: i tre giocatori più vicini al rientro per il Frosinone

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Meret, Marianucci e McTominay dovrebbero essere i primi giocatori del Napoli a rientrare dopo la sosta per le nazionali. Lo aveva annunciato Allegri prima della partita contro la Fiorentina. I tre potrebbero infatti tornare a disposizione in vista della sfida contro il Frosinone, in programma il 10 ottobre. Un triplo recupero importante per la squadra, che punta a ritrovare progressivamente tutti gli elementi della rosa al termine della pausa.

Questo intanto il report di ieri del club azzurro: "SSC Napoli Training Center- Dopo il pareggio del Franchi, gli azzurri tornano ad allenarsi durante la sosta per le nazionali. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana, svolgendo attivazione ed esercitazione in fase di possesso. Chiusura di sessione con una partitina. Marianucci ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Alisson, Meret e Spinazzola si sono allenati in palestra. Terapie per Anguissa".