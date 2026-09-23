Higuain, il fratello esonerato negli USA: accuse di comportamento sessista verso un’arbitra

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Columbus Crew esonera Federico Higuain dopo le accuse per il comportamento tenuto nei confronti di un’arbitra.

Il Columbus Crew ha deciso di interrompere il rapporto con Federico Higuain, fratello dell’ex attaccante di Napoli, Real Madrid e Juventus Gonzalo Higuain, in seguito a un episodio avvenuto durante una partita di MLS NEXT Pro. L’argentino, allenatore della formazione riserve, era stato accusato dall’associazione degli arbitri di un comportamento inappropriato nei confronti della direttrice di gara al termine dell’incontro. Secondo la ricostruzione del sindacato arbitrale, Higuain avrebbe stretto con forza la mano dell’arbitra senza lasciarla nonostante le richieste, pronunciando la frase: “Non dimenticare che questo è uno sport da uomini”. Per l’accaduto aveva già ricevuto un cartellino rosso e una squalifica di due giornate.

Il Columbus Crew lo esonera: “Le aspettative del club non sono state rispettate”

Successivamente il Columbus Crew ha deciso di sollevare Higuain dall’incarico. Il direttore generale Issa Tall ha spiegato: “Abbiamo stabilito che fosse nell'interesse del club, dei giocatori e dello staff esonerare Federico Higuain. Dopo ulteriori confronti e una valutazione più approfondita dell'ultimo periodo, abbiamo constatato che le aspettative del club non sono state rispettate”. Secondo quanto riportato da The Athletic, nei colloqui successivi Higuain non avrebbe riconosciuto le proprie responsabilità né presentato pubbliche scuse. L’associazione degli arbitri, che aveva definito l’accaduto “due atti deliberati di aggressione fisica e sessismo”, aveva inoltre contestato la sanzione iniziale e chiesto un provvedimento più severo: “Le donne arricchiscono questo sport a ogni livello e non dovrebbero subire intimidazioni o commenti degradanti”.