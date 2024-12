Foto Allenamento in corso: assenti Kvara e Buongiorno, Mazzocchi corre col gruppo!

E' cominciato da pochissimi minuti l'allenamento pomeridiano del Napoli a tre giorni dalla partita contro il Genoa. Gli azzurri hanno cominciato con il riscaldamento, chiaramente su indicazione di Antonio Conte e del suo staff. Khvicha Kvaratskhelia e Alessandro Buongiorno, entrambi infortunati, non sono presenti. C'è invece Pasquale Mazzocchi, che corre insieme al gruppo e il cui rientro, dunque, è da considerarsi imminente.

