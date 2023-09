Allenamento Italia, le prime due formazioni schierate da Spalletti: 4-3-3 e Raspadori punta

Inizia ufficialmente (sul campo) l'era di Luciano Spalletti in Nazionale.

Inizia ufficialmente (sul campo) l'era di Luciano Spalletti in Nazionale. Il primo allenamento a Coverciano del nuovo corso azzurro è infatti in corso ed arrivano le prime indicazioni per quanto riguarda i calciatori schierati.

Il ct Spalletti ha infatti schierato le prime due formazioni, entrambe col 4-3-3:

Formazione 1: Darmian, Casale, Bastoni, Spinazzola, Frattesi, Cristante, Pessina, Politano, Retegui, Chiesa.

Formazione 2: Di Lorenzo, Mancini, Romagnoli, Biraghi, Barella, Locatelli, Tonali, Gnonto, Raspadori, Zaccagni.

La seconda formazione ha il compito di attaccare contro la prima formazione (che schiera Provedel in porta, ndr), mentre gli altri portieri si allenando a parte. Per il momento restano a guardare Dimarco, Immobile, Zaniolo, Scalvini e Pellegrini.