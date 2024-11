Alluvione Valencia, lutto nel mondo del calcio: trovato senza vita un calciatore

C'è anche un calciatore tra le oltre 150 vittime della disastrosa alluvione che ha colpito in questi giorni la regione autonoma di Valencia, in Spagna. Si tratta di José Castillejo, trovato morto a 28 anni dopo essere stato trascinato via dalla furia delle acque. Il ragazzo aveva un passato anche nelle giovanili Under 18 della squadra dei blanquinegres e aveva raggiunto la terza divisione spagnola con l'Eldense nel 2015/16.

Non si è fatto attendere il cordoglio social del Valencia sui social per chi, come José Castillejo, era anche originario della città e ha vissuto su pelle tutto lo sviluppo nelle giovanili del club: "Il Valencia CF piange la scomparsa di José Castillejo, vittima dei disastri della DANA. José Castillejo è cresciuto nelle giovanili del club e ha giocato in diverse squadre della Comunità Valenciana. Riposa in pace", il messaggio trasmesso.