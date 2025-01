Altra gara dominata senza Kvara: quanti segnali positivi verso Bergamo

Altro che contraccolpo. Il Napoli metabolizza - almeno mentalmente - anche la (probabile) partenza di Kvaratskhelia e vince ancora, regolando il Verona con un gol per tempo, ma soprattutto dominando nuovamente come ormai consuetudine nell'ultimo periodo. Un autogol di Montipò dopo un palo di Di Lorenzo ed un bolide di Anguissa per tre punti che permettono al Napoli di mantenere il +4 sull'Inter (che ha due gare in meno) ed allungare sull'Atalanta (a -5, con una gara in meno) garantendosi così di restare davanti almeno fino allo sconto diretto. Non solo la vittoria (la quinta di fila), ma anche un'altra prova di livello, concedendo poco e controllando la gara praticamente dall'inizio alla fine con il risultato finale che, come accaduto spesso negli ultimi mesi, non fotografa quanto visto in campo.

I segnali positivi

Intanto l'ennesimo clean sheet, il 12esimo su 20 partite, e la conferma di miglior difesa d'Europa con appena 12 gol subiti (insieme all'Atletico Madrid). Numeri che assumono ancora più significato considerando che le ultime quattro vittorie sono arrivate senza Buongiorno. E con Juan Jesus titolare: "Quando s'è fatto male Buongiorno su di lui ho sentito tantissime, ma è un giocatore affidabile", le parole di Conte nel post sul brasiliano, che tra l'altro ha contribuito ai clean sheet in tre delle quattro partite in cui ha giocato ha giocato. Da non trascurare anche l'assenza di Kvara (la terza nell'ultimo mese, vincendo tutte le gare). E da qui l'orgoglio di Conte: "Stiamo coinvolgendo la rosa, tutti sono nei meccanismi. Sono contento anche di Spinazzola, oggi oltre a Buongiorno mancava anche Olivera".

Conte ora apre all'altissima classifica

Guardare più alle posizioni di testa o al margine dal quarto posto? E stavolta, considerando che il suo Napoli sembra ormai maturo da ogni punto di vista, Antonio Conte alza l'asticella: "In questo momento siamo in alto e cerchiamo di rimanere lì, ci siamo meritati di stare lì. Dobbiamo dare fastidio - il messaggio di Conte a Inter e Atalanta - e qualche fastidio lo stiamo dando, visto che qualcuno è preoccupato dal Napoli. La squadra ha dimostrato maturità, non si fa ammaliare dal mercato. Questo mi fa essere molto tranquillo e felice di andare ogni giorno a Castel Volturno ad incontrare i ragazzi", la soddisfazione del tecnico del Napoli che questa settimana verso Bergamo punterà a recuperare Olivera (più difficile Buongiorno) e ad una risoluzione veloce del caso Kvara (e del sostituto).