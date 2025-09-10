Ufficiale Altri sei nazionali rientrati a Castel Volturno: il report di oggi

Squadra ormai al completo per Conte. Manca solo Anguissa. Come si legge nel report di oggi, gli azzurri continuano la preparazione in vista del match di sabato prossimo, alle ore 20:45, contro la Fiorentina al Franchi. Nella seduta pomeridiana la squadra è stata impegnata in un mini torneo in tre gruppi. Di Lorenzo, Gilmour, Marianucci, McTominay, Meret e Politano sono rientrati dagli impegni con le nazionali e hanno svolto lavoro differenziato.

Nelle prime due partite il Napoli ha collezionato 6 punti con 0 gol subiti: vittoria col Sassuolo con gol di McTominay e De Bruyne e poi col Cagliari decisivo Anguissa all'ultimo istante. Ora inizia il primo vero tour de force per gli azzurri con sei gare in poco meno di un mese prima della prossima sosta di ottobre sempre per le nazionali. Ecco tutti gli impegni degli azzurri:

Fiorentina-Napoli sabato 13 settembre ore 20.45

Man City-Napoli giovedì 18 settembre ore 21

Napoli-Pisa lunedì 22 settembre ore 20.45

Milan-Napoli domenica 28 settembre ore 20.45

Napoli-Sporting mercoledì 1 ottobre ore 21

Napoli-Genoa domenica 5 ottobre ore 18