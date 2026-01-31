Altro infortunio per il Napoli: esce in barella Di Lorenzo!

Oggi alle 18:30
di Christian Marangio

La lista infortunati del Napoli si allunga, alla metà del primo tempo sugli sviluppi di un calcio di punizione della Fiorentina Giovanni Di Lorenzo si è girato il ginocchio in area di rigore. Il capitano azzurro ha lasciato il campo in barella in lacrime. 

