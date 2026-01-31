Serie A, record di imbattibilità interna eguagliato: l'ultima volta con Sarri
Il Napoli (22 - 16V, 6N) ha eguagliato la sua striscia di imbattibilità casalinga più lunga in Serie A nell’era dei tre punti a vittoria (22 anche tra agosto 2015 e settembre 2016, con Maurizio Sarri in panchina). A riportare il dato statistico è Opta.
