Alvino annuncia: "Isolamento fiduciario di 15 giorni per il Napoli"

Il giornalista Carlo Alvino riporta su Twitter gli ultimi aggiornamenti sullo stop imposto dalla Regione al Calcio Napoli, che stava partendo per la trasferta di Torino: "Tutto il Napoli in isolamento fiduciario per 15 giorni". Quindi anche il prossimo impegno di sabato 17 ottobre contro l'Atalanta non vedrà gli azzurri scendere in campo".

