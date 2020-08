Alvino: "Domani riunione a Castel di Sangro per aumentare capienza stadio a 1800 posti"

Più tifosi a Castel di Sangro è possibile per gli allenamenti del Napoli in ritiro. Carlo Alvino sui social scrive: "Riunione in comune domani a Castel di Sangro per portare la capienza dello Stadio Patini a 1800 ingressi".

