Ambrosino tra i migliori dell'Italia U20: "Generoso e intelligente, il gol è meritato"

Voto 7 per Giuseppe Ambrosino, impegnato oggi con l'Italia Under 20 contro la Germania. Di seguito la pagella di Tuttomercatoweb.com: "Svaria molto, si allarga per lasciare spazio e Volpato, sgomita e va anche a recuperare palloni. Attaccante generoso che nel secondo tempo viene anche premiato col gol".