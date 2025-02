Amorim, tiratina d’orecchie a Garnacho: “Non era in panchina, ma è giovane: offrirà una cena”

Rúben Amorim, allenatore del Manchester United, intervenuto in conferenza stampa ha parlato dell'episodio che ha coinvolto Garnacho, che dopo l'ultima sostituzione è corso subito negli spogliatoi senza andare in panchina: “Garnacho è venuto da me. È stato divertente. Ho fatto qualche indagine e lui è andato nello spogliatoio e si è cambiato i vestiti perché era bagnato.

Ha guardato la partita, non è rimasto in panchina, e alla fine della partita era lì ed è tornato a casa”. "Quindi non è un problema. Ma in un grande club come il Manchester United, tutto è importante e la percezione è importante. Pagherà una cena a tutta la squadra e questo è tutto. Garnacho è un ragazzino che imparerà. La cosa importante è che la mattina dopo stava parlando con me”.