Ufficiale Castel Volturno, allenamento congiunto con la Scafatese: il report del club

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Il Napoli si è allenato oggi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna.

Il Napoli si è allenato oggi al centro sportivo di Castel Volturno in vista della prossima sfida di campionato contro il Bologna. La squadra guidata da Antonio Conte ha sostenuto un test congiunto contro la Scafatese, formazione neopromossa in Serie C, proseguendo così il lavoro di preparazione in vista del match di lunedì sera.

Il report del club

Attraverso una nota ufficiale, il club azzurro ha fornito il resoconto della giornata di allenamento: “Gli azzurri continuano la preparazione in vista del prossimo match di campionato, lunedì alle 20:45 contro il Bologna. Il gruppo è stato impegnato in una seduta pomeridiana e ha svolto un allenamento congiunto con la Scafatese Calcio 1922”.

2-2 tra Napoli e Scafatese: buone notizie da Di Lorenzo e Vergara

2-2 il risultato finale dell’allenamento congiunto tra Napoli e Scafatese. Le notizie più positive per Antonio Conte riguardano soprattutto le condizioni di Giovanni Di Lorenzo, tornato in campo dal primo minuto dopo lo stop che durava dalla gara del 31 gennaio contro la Fiorentina. Un segnale importante per il capitano azzurro, sempre più vicino al pieno recupero in vista del finale di stagione. Buone indicazioni anche per Antonio Vergara, entrato nella ripresa e ormai prossimo al rientro tra i convocati già per la sfida di lunedì. Il test contro la Scafatese ha fornito risposte utili soprattutto sul piano fisico. Il Napoli, andato sotto di due reti nel corso del primo tempo, è riuscito a reagire accorciando le distanze prima dell’intervallo con Giovane, per poi trovare il pareggio nella ripresa grazie a un’autorete. Nel corso della gara Conte ha ruotato diversi uomini, come spesso accade in questo tipo di allenamenti congiunti, utilizzati soprattutto per ritrovare ritmo e condizione. In vista del match contro il Bologna, gli azzurri possono quindi sorridere per i progressi mostrati da due giocatori rimasti a lungo ai box e ora sempre più vicini al rientro definitivo.