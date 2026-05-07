Cons. Simeone: "ADL merita cittadinanza! Spesso divergenze, ma serve onestà..."

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Nino Simeone, Consigliere Comunale di Napoli, Capogruppo Fico Presidente in Consiglio Regionale, ha espresso il suo parere sul tema cittadinanza onoraria a De Laurentiis con una nota ufficiale: "Da amministratore pubblico ho sempre difeso, con determinazione e coerenza, l’autonomia del Consiglio Comunale e del Comune di Napoli nella gestione dello Stadio Diego Armando Maradona. Le mie posizioni, nel corso degli anni, sono state spesso diametralmente opposte rispetto alle scelte del presidente del SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, soprattutto sui temi legati alla governance dell’impianto sportivo e al rapporto istituzionale tra società calcistica e amministrazione cittadina.

Non ho mai rinunciato a sostenere il principio secondo cui il patrimonio pubblico debba restare sotto la piena tutela delle istituzioni democraticamente elette e nell’interesse esclusivo della collettività. È stata una battaglia politica e amministrativa che ho portato avanti con convinzione, senza ambiguità e senza arretramenti.

Proprio per questo, ritengo che il riconoscimento della cittadinanza onoraria ad Aurelio De Laurentiis assuma oggi un valore ancora più autentico e credibile. Perché al di là delle divergenze, anche profonde, occorre avere l’onestà intellettuale e il senso delle istituzioni necessari per riconoscere i meriti oggettivi.

Sotto la sua guida, la SSC Napoli è tornata ai vertici del calcio italiano ed europeo, restituendo orgoglio, identità e prestigio internazionale alla nostra città. I successi sportivi raggiunti in questi anni hanno rappresentato non soltanto traguardi calcistici, ma anche un potente strumento di promozione dell’immagine di Napoli nel mondo. Aurelio De Laurentiis ha saputo garantire solidità societaria, continuità progettuale e risultati straordinari, contribuendo in maniera significativa alla valorizzazione della città ben oltre i confini nazionali.

La forza delle istituzioni si misura anche nella capacità di distinguere il confronto politico dal riconoscimento del valore e dei risultati raggiunti nell’interesse della città".