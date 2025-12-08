Anche Castel di Sangro festeggia la vittoria sulla Juve: messaggio del sindaco ad ADL

L’Abruzzo si conferma talismano azzurro: da quando il Napoli ha scelto Castel di Sangro come sede estiva, sono arrivati due scudetti e una Coppa Italia. Anche ieri la cittadina ha festeggiato il successo sulla Juventus.

Il sindaco Angelo Caruso che ha inviato un messaggio ad Aurelio De Laurentiis per complimentarsi della vittoria contro l’ex Spalletti. A riportarlo è Ciro Venerato su Rai News.