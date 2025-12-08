Luigi De Laurentiis contestato a Bari: "Qui non è Napoli, non è per te! Vattene!"

“Qui non è Napoli, questo non è il tuo film, Bari non è per te, De Laurentiis vattene”. Questo in sintesi il pensiero, riportato dall'edizione on line del Quotidiano di Puglia, della tifoseria pugliese che questa mattina è tornata in piazza, come annunciato, per protestare contro la società e le multiproprietà. La doppia proprietà della famiglia De Laurentiis – Napoli e Bari appunto – non è mai stata ben vista dalla tifoseria organizzata poiché in questo modo si limiterebbero le ambizioni dei biancorossi visto che in caso di promozione in Serie A la proprietà dovrebbe decidere di cedere una delle due società in suo possesso.

E il ricordo di quanto avvenuto con la Salernitana targata Lotito non è certo dei più positivi. Una situazione che secondo la tifoseria lascerebbe il Bari a vivacchiare in Serie B con le ultime due stagioni da incubo che hanno acuito i contrasti fra piazza e proprietà. Una delegazione dei tifosi biancorosso ha poi incontrato il sindaco Vito Leccese per parlare della situazione. La protesta continuerà questa sera, in occasione della sfida contro il Pescara delle 17:15 quando la Curva Nord non entrerà all’interno del San Nicola e resterà al suo esterno per continuare a protestare contro i De Laurentiis.