Ufficiale Castel Volturno, il report del club: ripresa immediata, squadra divisa in due gruppi

Neanche il tempo di gioire per la vittoria contro la Juventus in campionato, che per il Napoli è già tempo di voltare pagina e di guardare alla Champions League, visto che tra due giorni ci sarà l'importante partita contro il Benfica. La squadra è tornata subito al lavoro, come si legge dal report pubblicato dalla SSC Napoli:

"Dopo la vittoria contro la Juventus, gli azzurri iniziano gli allenamenti in vista del prossimo match di Champions contro il Benfica, mercoledì alle 21:00 al Da Luz. Coloro che ieri hanno giocato dal primo minuto hanno svolto un lavoro di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una seduta tecnico-tattica".