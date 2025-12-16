Anche il Milan è atterrato a Riad: le immagini dell'arrivo dei rossoneri
Dopo il Napoli, anche il Milan è atterrato in Arabia Saudita. La squadra di Massimiliano Allegri ha raggiunto in questi minuti l'aeroporto di Riad e inizierà la sua marcia di avvicinamento alla Supercoppa Italiana. Presenti sul volo anche Leao e Fofana mentre Gabbia e Gimenez invece sono rimasti a Milano in quanto infortunati. Giovedì alle ore 20 italiane, i rossoneri scenderanno in campo per la semifinale del torneo contro il Napoli. In caso di passaggio del turno affronteranno l'ultimo atto contro la vincente fra Bologna e Inter. Di seguito le immagini raccolte dall'inviato a Riad.
Supercoppa Italiana 2025, i giocatori del Milan convocati da Max Allegri
PORTIERI: Maignan, Terracciano, Pittarella.
DIFENSORI: Tomori, De Winter, Pavlovic, Odogu, Dutu, Vladimirov.
CENTROCAMPISTI: Saelemaekers, Athekame, Fofana, Loftus-Cheek, Ricci, Jashari, Modric, Rabiot, Bartesaghi, Estupinan, Sala.
ATTACCANTI: Leao, Pulisic, Nkunku, Ibrahimovic, Borsani.
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
