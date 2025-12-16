Serie A, classifiche a confronto: nessuno meglio di Gasp! Il dato sul Napoli

Ecco il confronto delle classifiche dopo quindici giornate di Serie A. L’Inter di Cristian Chivu, tornata in vetta dopo l’ultimo turno, ha due punti in più rispetto all’Inter di Simone Inzaghi dello scorso anno. Decisamente migliore il rendimento del Milan: nonostante il 2-2 con il Sassuolo, i rossoneri vantano un +10 rispetto alla passata stagione. Napoli e Juventus, invece, viaggiano con un punto in meno, stesso saldo negativo anche per Genoa e Parma.

Il confronto diventa più pesante per altre squadre. Lazio e Atalanta, pur reduci da una vittoria, accusano rispettivamente un -9 e un -15. Il dato più clamoroso è però quello della Fiorentina: dodici mesi fa era prima con 34 punti, oggi è ultima a quota sei. In chiusura, le squadre del posticipo del lunedì: la Roma, tornata al successo dopo due ko consecutivi, ha 14 punti in più rispetto a un anno fa. Segno positivo anche per il Como di Fabregas, nonostante la seconda sconfitta consecutiva. A seguire, il dettaglio squadra per squadra.

Inter 33 punti (+2 rispetto alla Serie A 2024/25 dopo 15 partite di campionato)

Milan 32 (+10)

Napoli 31 (-1)

Roma 30 (+14)

Juventus 26 (-1)

Bologna 25 (=)

Como 24 (+12)

Lazio 22 (-9)

Sassuolo 21 (in Serie B)

Udinese 21 (+1)

Cremonese 20 (in Serie B)

Atalanta 19 (-15)

Torino 17 (+1)

Lecce 16 (+3)

Cagliari 14 (=)

Genoa 14 (-1)

Parma 14 (-1)

Hellas Verona 12 (=)

Pisa 10 (in Serie B)

Fiorentina 6 (-28)