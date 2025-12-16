Video

Il Napoli sbarca a Riad! Anche ADL con la squadra: le immagini di Tuttonapoli

Oggi alle 21:00Notizie
di Francesco Carbone
fonte Dall’inviato di Tuttonapoli, Pietro Mazzara

Il Napoli è arrivato a Riad e può entrare ufficialmente nel clima Supercoppa. La squadra di Antonio Conte è sbarcata in Arabia Saudita in serata, con circa un’ora di ritardo rispetto al programma iniziale: il volo partito da Capodichino alle 16.00 è atterrato all’aeroporto internazionale King Khalid poco dopo l’orario previsto.

Insieme al gruppo azzurro ha viaggiato anche il presidente Aurelio De Laurentiis, a testimonianza dell’importanza dell’appuntamento e della vicinanza della società alla squadra in questo momento della stagione. Di seguito le immagini raccolte dal nostro inviato.  (Iscriviti qui al nostro canale Youtube)

