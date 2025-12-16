Top 100 del mondo 2025, ci sono due azzurri: svelate le ultime 30 posizioni
The Guardian ha iniziato a pubblicare Ia lista dei 100 migliori calciatori del mondo nel 2025. Kevin De Bruyne e Frank Zambo Anguissa, centrocampisti del Napoli, si posizionano dal 71esimo a 100esimo della lista, che verrà aggiornata nel corso della settimana. Rispettivamente alla posizione numero 73 e 83.
71. Arda Güler (Real Madrid)
72. Bernardo Silva (Manchester City)
73. Kevin De Bruyne (Napoli)
74. Rodri (Manchester City)
75. Jérémy Doku (Manchester City)
76. João Pedro (Chelsea)
77. Bryan Mbeumo (Manchester United)
78. Emiliano Martínez (Aston Villa)
79. Tijjani Reijnders (Manchester City)
80. Jules Koundé (Barcellona)
81. Mikel Oyarzabal (Real Sociedad)
82. Nick Woltemade (Newcastle)
83. André-Frank Zambo Anguissa (Napoli)
84. Ruben Dias (Manchester City)
85. Alex Grimaldo (Bayer Leverkusen)
86. Nico Paz (Como)
87. Giorgian de Arrascaeta (Flamengo)
88. Antoine Semenyo (Bournemouth)
89. Kenan Yildiz (Juventus)
90. Mikel Merino (Arsenal)
91. Rafael Leão (Milan)
92. Decano Huijsen (Real Madrid)
93. Josko Gvardiol (Manchester City)
94. Manuel Neuer (Bayern Monaco)
95. Jason Greenwood (Marsiglia)
96. Micky van de Ven (Tottenham)
97. Antonio (Real Betis)
98. Trent Alexander-Arnold (Real Madrid)
99. Federico Dimarco (Inter)
100. Antoine Griezmann (Atletico Madrid)
