Lukaku in crescita: possibile presenza in panchina nell'eventuale finale di Supercoppa

Il Napoli ha ufficialmente inaugurato la sua avventura in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana, arrivando a Riad in serata dopo un leggero ritardo rispetto alla tabella di marcia. Tra i convocati di Antonio Conte spicca la presenza di Romelu Lukaku. L’attaccante belga, fermo dallo scorso 14 agosto per una lesione al retto femorale della coscia sinistra, sta vivendo una fase di crescita costante. Negli ultimi giorni ha mostrato segnali incoraggianti, culminati con il rientro in gruppo in allenamento, un passaggio chiave nel percorso di recupero.

Il suo ritorno in campo non è ancora imminente, ma la spedizione saudita rappresenta un primo passo concreto verso il pieno rientro. L’ipotesi più realistica, al momento, stando a quanto riferito da Sky Sport, è quella di una possibile presenza in panchina nell’eventuale finale di lunedì 22 dicembre contro una tra Bologna e Inter. Per tornare protagonista servirà ancora tempo e cautela, ma il Napoli ritrova gradualmente uno dei suoi uomini chiave.