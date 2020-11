Anche la Chiesa ricorda Diego: Papa Francesco invia rosario e lettera alla famiglia

Secondo quanto riferito da Radio Mitre, l'emittente radiofonica più importante in Argentina, la famiglia di Diego Armando Maradona avrebbe ricevuto nelle scorse ore un rosario in dono direttamente da Papa Francesco con allegato anche una lettera di condoglianze per la scomparsa dell'ex giocatore del Napoli. Già nella giornata di ieri, il direttore della sala stampa vaticana, aveva fatto sapere che il Pontefice aveva ripensato con affetto alle visite e ai colloqui con il campione argentino e di averlo "ricordato nella preghiera".