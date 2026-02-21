Spinazzola convocato ma non è al 100%, Sky: partirà dalla panchina
Leonardo Spinazzola è stato convocato ma non è al meglio della condizione fisica e quindi partirà dalla panchina contro l'Atalanta. È questa la notizia dell'ultim'ora riportata da Sky Sport, secondo cui l'esterno del Napoli non si è ripreso del tutto dopo l'affaticamento muscolare accusato contro la Roma e, infatti, ha svolto solo allenamento differenziato durante la settimana. Il classe 1993 è comunque partito insieme al gruppo squadra alla volta di Bergamo, ma non sarà parte della formazione titolare.
ATALANTA (3-4-2-1) probabile formazione: Carnesecchi; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Pasalic, Bernasconi; Samardzic, Zalewski; Krstovic. Allenatore: Raffaele Palladino
Ballottaggi: Kolasinac-Ahanor 55-45%, Samardzic-Sulemana 55-45%, Krstovic-Scamacca 55-45%
Indisponibili: Raspadori, De Ketelaere, Ederson
NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Buongiorno; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Gutierrez; Vergara, Alisson Santos; Højlund. Allenatore: Antonio Conte
Ballottaggi: Santos-Politano 55-45%
Indisponibili: De Bruyne, Anguissa, Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, McTominay
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
