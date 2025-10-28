Ancora Anguissa! Il camerunense sblocca la sfida di Lecce di testa!

Ancora Anguissa! Il camerunense sblocca la sfida di Lecce di testa!TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:59Notizie
di Antonio Noto

Il Napoli passa in vantaggio al 69' con Frank Zambo Anguissa! Punizione pennellata di Neres per lo stacco imperioso di Anguissa che prende il tempo a Gaspar e la gira alle spalle di Falcone.

Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.