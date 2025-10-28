Ancora Anguissa! Il camerunense sblocca la sfida di Lecce di testa!
TuttoNapoli.net
Il Napoli passa in vantaggio al 69' con Frank Zambo Anguissa! Punizione pennellata di Neres per lo stacco imperioso di Anguissa che prende il tempo a Gaspar e la gira alle spalle di Falcone.
Siete fuori casa o senza pc? Vi ricordiamo che potete seguirci gratuitamente anche dalla nostra applicazione (cercando "Tutto Napoli" sugli store o cliccando qui per App Store e Android Store) per Iphone, Ipad o Android. Tutto Napoli è il sito sul Napoli più visitato anche da dispositivi mobili grazie all'app più scaricata e più completa sul Napoli (anche con le notifiche push per le notizie dell'ultim'ora) e senza pubblicità invasive.
Pubblicità
Notizie
Rileggi liveLecce, Di Francesco in conferenza: "Dispiace perdere dopo una grande gara, su Camarda invece..."
Copertina Da 0 a 10: Conte asfalta Marotta con una frase, il gesto shock di Lautaro, l’hashtag della vergogna e il Capitone telecomandato di Arturo Minervini
Le più lette
Prossima partita
01 nov 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Napoli
|Como
In primo piano
Conte a DAZN: "Qualcuno dice che ci gioviamo di questi infortuni, siamo all'assurdo! Su Anguissa e Lang..."
Lecce-Napoli 0-1, le pagelle: Milinkovic-Savic decisivo, Anguissa col gol pesante! Bene Neres, Lucca confuso
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Battuti i più forti d’Italia! Non dimenticate gli infortuni! Neres grande mossa, no?”
Davide D'AlessioRileggi liveNapoli-Inter 3-1 (34' De Bruyne, 55' McTominay, 60' Calhanoglu, 66' Anguissa): gli azzurri tornano in vetta
Arturo MinerviniDa 0 alla peggiore umiliazione dell’era ADL: la dichiarazione shock, l’incredibile accusa di Conte e l’agghiacciante confessione di Lang
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Ve lo dissi sarà difficile! Complicato inserire così tanti acquisti. I napoletani non devono essere presi per il c**o"
Davide BarattoRileggi liveConte in conferenza: “Non saremo vittima sacrificale, Psv fa gioco particolare. Lang? Presto anche titolare. Su McT…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com