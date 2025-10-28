Ancora Anguissa! Il camerunense sblocca la sfida di Lecce di testa!

Il Napoli passa in vantaggio al 69' con Frank Zambo Anguissa! Punizione pennellata di Neres per lo stacco imperioso di Anguissa che prende il tempo a Gaspar e la gira alle spalle di Falcone.

