Ufficiale Ancora un pienone al Maradona: sold out per la quinta volta in stagione

Manca poco al calcio di inizio di Napoli-Venezia, che chiuderà il 2024 degli azzurri. Per il match valido per la diciottesima giornata di Serie A, viene registrato un altro tutto esaurito allo Stadio Diego Armando Maradona.

E' la quinta volta in stagione che l'impianto di Fuorigrotta ha fatto registrare il sold out, come ricorda la SSCNapoli sui propri account social: "Il Maradona è sold out per la quinta volta in stagione. Grazie per esserci, sempre".