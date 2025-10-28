Anguissa sbaglia un passaggio, Conte urla: la reazione da leader calmo del camerunense
Momenti di grandi intensità e tensione quelli finali di Lecce-Napoli. I salentini provano a recuperare lo svantaggio, dopo la rete di testa di Anguissa. Ma dopo una sfuriata di uno scatenato Conte proprio con il camerunense e la rispota da leader calmo di quest'ultimo, gli azzurri tengono la concentrazione e nei 7' di recuero concessi da Collu non corrono rischi e portano a casa una vittoria importantissima che li lancia da soli in testa alla classifica.
Cosa è accaduto? Dopo un passaggio in orizzontale sbagliato nella propria metà campo da Anguissa, invece di servire in verticale Hojlund, ed una palla pericolosa recuperata dal Lecce, dalla panchina Antonio Conte sbotta con il proprio centrocampista. Da self-control, a dimostrare la sua leadership in campo, la reazione del centrocampista azzurro. Anguissa ammette il proprio errore e applaudendo verso il mister indica di mantenere la calma.
