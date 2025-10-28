Ufficiale Anguissa spaccatutto: vince il 5° premio MVP in nove partite

vedi letture

Frank Zambo Anguissa, che ha segnato il gol decisivo dello 0-1 con un colpo di testa su sviluppi di calcio di punizione, è l'MVP della sfida dello Stadio Via del Mare tra Lecce e Napoli. Il centrocampista camerunese, autore dell'ennesima prestazione di spessore, è il migliore in campo per la Lega Serie A e vince il premio Panini Player of the Match: è già il quinto in queste prime nove gare, per un calciatore che sta spaccando in due il campionato e gli avversari che affronta.