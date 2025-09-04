Ufficiale Anguissa titolare in nazionale: le formazioni di Camerun-Eswatini

vedi letture

Il Camerun scende in campo alle ore 21 contro Eswatini allo stadio Ahmadou Ahidjo. La nazionale guidata da Marc Brys sarà impegnata nella gara valida per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e il commissario tecnico ha inserito tra i titolari il centrocampista del Napoli André-Frank Zambo Anguissa, match-winner contro il Cagliari. Di seguito l’11 titolare: