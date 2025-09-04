Ufficiale
Anguissa titolare in nazionale: le formazioni di Camerun-Eswatini
TuttoNapoli.net
Il Camerun scende in campo alle ore 21 contro Eswatini allo stadio Ahmadou Ahidjo. La nazionale guidata da Marc Brys sarà impegnata nella gara valida per la settima giornata delle qualificazioni ai Mondiali e il commissario tecnico ha inserito tra i titolari il centrocampista del Napoli André-Frank Zambo Anguissa, match-winner contro il Cagliari. Di seguito l’11 titolare:
⚽️🔥 #MATCHDAY 💪🏾— Les Lions Indomptables Officiel (@LIndomptables) September 4, 2025
Voici le XI entrant des LionsIndomptables. #Cameroun 🇨🇲 🆚 🇸🇿 #Eswatini
📅 04/09/2025
⏰ 20H00
🏟️ Stade omnisports Ahmadou Ahidjo
📍Yaoundé #FIFAWC2026Q | #CMRESW | #GOLIONS | #ALLEZLESLIONS | #LETSROARTOGETHER | #INDOMPTABLES | pic.twitter.com/RtTs8BxkK3
Pubblicità
Notizie
Copertina UfficialeCalendario di fuoco, 15 partite in 2 mesi tra Serie A e Champions: tutte le sfide di Fabio Tarantino
Le più lette
Prossima partita
13 set 2025 20:45
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN, SKY
|VS
|Fiorentina
|Napoli
In primo piano
Vergara: "Esordio speciale, lì mi ruppi il crociato! Al Napoli mi sento a scuola. Su Conte e ruolo..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: Conte annuncia due acquisti, il rilancio da 100 mln di ADL, i tormenti (inevitabili) di Lucca e la lucida pazzia di Politano
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: "Dominio, tenacia, fame! Felice anche con lo 0-0! Bene Lang, pazienza con i nuovi..."
Fabio TarantinoRileggi liveConte in conferenza: "Col Cagliari con la cattiveria del 23 maggio! In Champions per imparare dai maestri... e superarli! Su Meret, Buongiorno e Gutierrez..."
Francesco CarboneConte a Sky: “Sarà campionato molto equilibrato! Fame e lavoro la ricetta per riconfermarsi. Su KDB…”
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com