Tuttosport, Napoli non Var: "Non siamo cogl...i"
La prima pagina di Tuttosport celebra l’Italia con un titolo a tutta larghezza: “Grazie, è stato meraviglioso”. Spazio all’emozionante cerimonia di chiusura a Verona e ai Giochi record per gli azzurri, capaci di conquistare 30 medaglie.
In chiave calcio, riflettori puntati sulla Juventus: “Juve, è tutto in discussione”. Il momento è delicato, con la squadra e il progetto tecnico sotto esame. Anche l’allenatore, pur restando centrale nei piani del club, è chiamato a riflettere sul futuro in vista delle prossime sfide decisive.
Situazione complicata pure in casa Torino: “D’Aversa per evitare la B”. Dopo il pesante 3-0 incassato contro il Genoa, si profila un cambio in panchina con l’ex Empoli pronto a subentrare, mentre cresce la contestazione.
Spazio anche al Napoli, furioso per il gol annullato a Bergamo: “Così non VAR”. Le polemiche arbitrali tengono banco dopo la sfida contro l’Atalanta.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Hellas Verona
|Napoli
