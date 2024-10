Argentina bloccata a Miami, sfida in Venezuela a rischio rinvio: il motivo

(ANSA) - MIAMI, 09 OTT - Allerta massima in Florida per l'atteso passaggio dell'uragano Milton, salito fino alla categoria 5 secondo l'ultimo aggiornamento del National Hurricane Center che, come riferisce la Cnn, aumenterà nelle prossime ore di intensità esponendo diverse città al rischio di tornado. E in ansia ci sono anche i calciatori dell'Argentina campione del mondo, che si trovano a Miami in vista della partita delle qualificazioni mondiali in programma domani in casa del Venezuela. "Non ci hanno lasciato partite - ha raccontato il ct Lionel Scaloni -. Speriamo di poterlo fare nelle prossime ore se il tempo lo permette, altrimenti sarà difficile arrivare in tempo per la partita perché dovremo anche fare uno scalo in Colombia, visto che non permettono lo sbarco dal suolo statunitense direttamente in Venezuela".

Quindi è una vera e propria odissea per il gruppo della 'Albiceleste' di cui fanno parte il romanista Paredes, l'interista Lautaro Martinez e Nico Paz del Como. Reduce dal ko in casa della Colombia, in Venezuela la 'Seleccion' non avrà a disposizione il portiere 'Dibu' Martinez e l'ex Atalanta Romero, entrambi squalificati. Recuperato invece Lionel Messi: "Sta bene - ha detto Scaloni in conferenza - è in buona condizione e farà parte della squadra". (ANSA).