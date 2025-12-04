Tuttosport: "Vanja-Buongiorno, Napoli al ventesimo rigore"
"Spalletti è in missione": questo è il titolo principale della prima pagina di oggi di Tuttosport. Il dirigente della Juventus in Vaticano: "Tifosi, abbiate... fede. La nostra storia è fatta di grandi cicli e di anti-cicli. Purtroppo siamo al secondo, ma ne usciamo. Spalletti? Luciano vive per la Juve, sta dando tutto se stesso per invertire la rotta".
Si parla anche dell'altra metà della città, con il seguente titolo in taglio basso: "Toro, c'era una volta il futuro". Cairo, un flop tira l'altro: la Primavera dei 9 scudetti è penultima. Tre allenatori in 6 mesi, stranieri in saldo, mancanza d'identità: la retrocessione è un rischio concreto.
"Vanja-Buongiorno, Napoli al ventesimo rigore" si legge in alto parlando degli azzurri con gli ex Toro protagonisti.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Juventus
