Atalanta-Napoli, divieto di trasferta per i residenti in Campania: il dato sul settore ospiti

C'è attesa per il ritorno sulla panchina del Napoli di Walter Mazzarri, che esordirà alle 18 a Bergamo contro l'Atalanta. Nonostante il divieto di trasferta per i residenti in Campania, al Gewiss Stadium non mancherà il sostegno dei tifosi azzurri. Saranno circa in 500 i napoletani presenti nel settore ospiti. A riportarlo è l'edizione di oggi de La Repubblica.