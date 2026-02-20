Atalanta-Napoli, gli azzurri non perdono a Bergamo da 5 anni! I precedenti

Atalanta-Napoli, gli azzurri non perdono a Bergamo da 5 anni! I precedentiTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 23:20Notizie
di Antonio Noto

Dopo il 2-2 con la Roma, il Napoli di Antonio Conte si appresta ad affrontare il 26esimo turno di Serie A, con gli azzurri impegnati domenica alle 15 alla New Balance Arena di Bergamo contro l'Atalanta allenata da Raffaele Palladino. In vista del match, ricordiamo i precedenti tra Atalanta e Napoli a Bergamo: le due squadre si sono affrontate in città per sessanta volte.

24 vittorie dell'Atalanta (l'ultima 4-2 il 21 febbraio del 2021)
21 pareggi (l'ultimo 1-1 29 ottobre del 2014)
15 vittorie del Napoli (l'ultima 2-3 il 18 gennaio 2025)

Inoltre, nelle ultime sei sfide a Bergamo entrambe le squadre sono sempre riuscite a segnare: 12 gol dell'Atalanta e 13 gol del Napoli.