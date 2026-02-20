Arabia, Ronaldo integrato con la cultura musulmana: "Ha osservato il Ramadan"

Con l’avvio del Ramadan tornano a farsi sentire le discussioni su come il mondo del calcio si organizzi per rispettare le esigenze dei giocatori musulmani. In Arabia Saudita, tuttavia, la questione appare meno divisiva rispetto ad altri contesti: molti atleti osservano il digiuno e club e campionato adattano orari di allenamenti e partite di conseguenza. È in questo scenario che si inserisce un retroscena legato a uno dei volti più celebri del calcio internazionale, capace ancora una volta di attirare l’attenzione mediatica.

Durante il podcast Thmanyah Sports, l’ex calciatore dell’Al-Nassr Shaye Sharahili ha raccontato un episodio della scorsa stagione che riguarda Cristiano Ronaldo. Pur non essendo musulmano, il fuoriclasse portoghese avrebbe scelto di digiunare per due giorni insieme ai compagni, spinto dalla curiosità e dal desiderio di comprendere più a fondo le loro abitudini. Un gesto interpretato come segno di rispetto e integrazione nel contesto saudita, che ha trovato grande eco sui social e tra i tifosi locali, contribuendo ad alimentare l’immagine di un campione capace di adattarsi anche fuori dal campo.