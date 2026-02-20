Foto Scozia, la rovesciata di McTominay è diventata un murales: opera inaugurata a Glasgow

La spettacolare rovesciata di Scott McTominay, messa a segno durante la sfida tra Scozia e Danimarca nell’ultima sosta per le nazionali, è diventata un simbolo indelebile per i tifosi. Il gesto tecnico, definito da molti come “il gol più bello di sempre della Scozia”, è stato celebrato con un murales imponente realizzato sulla facciata di un edificio in Somerville Drive, a Glasgow, la strada che conduce allo stadio Hampden Park, casa della Nazionale. L’opera, commissionata da Adidas e dalla Scottish Football Association, riproduce uno scatto del fotografo Ross McDonald, trasformando quell’istante in un’icona urbana.

Oltre al valore simbolico, quella prodezza ha fatto registrare anche un dato straordinario: McTominay ha colpito il pallone a ben 2,51 metri da terra, superando di venti centimetri la celebre rovesciata firmata da Cristiano Ronaldo con la Juventus. Un’altezza che testimonia non solo coordinazione e potenza atletica, ma anche un tempismo perfetto. Un gesto tecnico che, per spettacolarità e precisione, è destinato a entrare nella leggenda del calcio scozzese.