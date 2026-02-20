Corsa Champions, calendari a confronto: la Roma ha due scontri diretti fino a marzo
Tutto è ancora più che mai aperto per un posto in Champions League, in attesa di capire se i posti validi riservati all'Italia saranno, come probabile, quattro oppure cinque. Dando per largamente favorite per assicurarsene uno Inter e Milan, distaccate dal quarto posto rispettivamente 14 e 7 punti dal quarto posto, vediamo cosa prospetta il calendario per le squadre che inseguono, dal Napoli all'Atalanta, ancora in corsa almeno sulla carta.
Il calendario del Napoli (50 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): ATALANTA, VERONA, Torino, Lecce, CAGLIARI.
Il calendario della Roma (47 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Cremonese, Juventus, GENOA, COMO, Lecce
Il calendario della Juventus (46 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Como, ROMA, Pisa, UDINESE, Sassuolo (fra Como e Roma il ritorno di Champions con il Galatasaray).
Il calendario del Como (42 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): JUVENTUS, Lecce, CAGLIARI, Roma, Pisa (fra Lecce e Cagliari, la sfida all'Inter per la semifinale d'andata di Coppa Italia).
Il calendario dell'Atalanta (42 punti, in maiuscolo le gare in trasferta): Napoli, SASSUOLO, Udinese, INTER, Verona (fra Napoli e Sassuolo il ritorno di Champions League con il Borussia Dortmund; fra Sassuolo e Udinese l'andata della semifinale di Coppa Italia contro la Lazio).
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Atalanta
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro