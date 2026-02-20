Atalanta-Napoli, trasferta vietata ma non mancheranno i tifosi azzurri: il dato

di Pierpaolo Matrone

Il Napoli dovrà fare a meno del proprio pubblico organizzato nella trasferta di Bergamo. Per la sfida di domenica contro l’Atalanta, il prefetto ha infatti disposto la chiusura del settore ospiti della New Balance Arena.

Secondo quanto riportato da la Repubblica, il club di Antonio Percassi ha deciso di destinare quell’area a bambini, giovani delle scuole calcio e persone con disabilità, insieme ad associazioni impegnate nel sociale. Saranno comunque presenti circa 200 tifosi del Napoli, residenti in altre regioni d’Italia, sistemati negli altri settori dello stadio.