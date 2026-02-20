McTominay in dubbio, due soluzioni per sostituirlo: ultime di formazione Tmw

Chi giocherà domenica contro l'Atalanta? Quale formazione sceglierà Antonio Conte? Tutto ruota attorno a Scott McTominay. Le ultime arrivano da TuttoMercatoWeb.com: "Grande dubbio Scott McTominay per Antonio Conte in vista della sfida con l’Atalanta. Nel caso in cui non dovesse recuperare due sono le opzioni per Conte: Elmas accanto a Lobotka oppure Gilmour dal primo minuto. Tra i pali ci sarà Milinkovic-Savic, chiamato a dare sicurezza a un reparto difensivo che davanti a lui vedrà il terzetto composto da Beukema, Buongiorno e Juan Jesus con Rrahmani fuori dai giochi per un paio di mesi.

Sulle corsie spazio a Politano e Spinazzola, due esterni con gamba e propensione offensiva, in mezzo al campo il solito faro sarà Lobotka, affiancato probabilmente da Elmas, con Gilmour pronto a subentrare. Sulla trequarti agiranno Vergara e Giovane (ballottaggio aperto con Alisson), con libertà di movimento alle spalle dell’unica punta Hojlund, riferimento centrale dell’attacco azzurro".