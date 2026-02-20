Atalanta-Napoli, Scamacca, Krstovic e Hojlund alla pari per i bookmakers: le quote

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - La sfida tra Atalanta e Napoli, un big match con vista Champions, attira gli sguardi nella 26/a giornata di serie A: la squadra di Conte sembra aver abbandonato ogni velleità di scudetto e non può permettersi di perdere anche la qualificazione nell'Europa dei Grandi. La Dea punta a rientrare nella corsa. Per gli esperti di Sisal la sfida è incerta, leggermente avanti i nerazzurri, a 2,50 per la vittoria, gli azzurri inseguono a 3,00, stessa quota per il pareggio. Tra i grandi indiziati per una maglia da titolare nella Dea c'è Krstovic, proposto marcatore nel match a 2,50. Occhio però a Scamacca, anche la sua rete vale 2,50. Conte invece punta su Hojlund, a 2,50 ma attenzione a Elmas. La capolista Inter, dopo la batosta in Champions con il Bodo Glimt, va a far visita al Lecce.

I salentini, in piena lotta salvezza, sono reduci da due vittorie consecutive ma contro la corazzata nerazzurra hanno poche chance: la squadra di Chivu è nettamente favorita, a 1,45, si sale a 8,00 per l'impresa dei giallorossi, il segno X vale 4,25. Tutto facile anche per il Milan che ospita il Parma, con la vittoria a un rasoterra 1,33, l'impresa dei gialloblù a San Siro vale 9 volte la posta, il pareggio è a 5,25. Tornata al quarto posto solitario, la Roma ospita la Cremonese con l'obiettivo di tenerselo stretto. I grigiorossi, che hanno perso 7 delle ultime 11 sfide, ora rischiano di venire risucchiati dalla zona più pericolosa della classifica ma i tre punti all'Olimpico sono lontanissimi, a 10,00, la vittoria romanista vale appena 1,38, il pareggio è a 4,50. Uomo copertina in casa dei giallorossi è Malen, 5 reti in altrettante gare, la sua marcatura è la più probabile, a 2,00. Dopo la debacle con il Galatasaray in Champions, la Juventus ospita il Como allo Stadium, dove non perde da 16 gare: i bianconeri proseguono la scia di imbattibilità con il successo a 2,10 contro il 3,60 dei lariani e il 3,40 del pareggio. (ANSA).